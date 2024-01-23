В Ленинском округе задержали мужчину за кражу инструментов на 250 тысяч рублей

В Ленинском округе задержали мужчину, который похитил инструменты на четверть миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился уроженец Владикавказа в возрасте 45 лет, который сообщил, что из бытового вагончика в Видном были похищены строительные инструменты на 250 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали жителя Перми в возрасте 40 лет. Мужчина уже неоднократно был судим.

На похитителя завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.