В Ленинском округе задержали мужчину за кражу инструментов на 250 тысяч рублей
Фото: [ГУ МВД РФ по МО]
В Ленинском округе задержали мужчину, который похитил инструменты на четверть миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
В полицию обратился уроженец Владикавказа в возрасте 45 лет, который сообщил, что из бытового вагончика в Видном были похищены строительные инструменты на 250 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления задержали жителя Перми в возрасте 40 лет. Мужчина уже неоднократно был судим.
На похитителя завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.