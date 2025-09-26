В Ленобласти отравились жители суррогатным алкоголем

В Ленинградской области зафиксирована волна отравлений поддельным алкоголем, жертвами которого стали жители Сланов и Гостиц. Информацию об этом распространила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash на Мойке.

Согласно последним данным, как минимум семь человек скончались. Еще двое пострадавших были госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

В связи с продажей контрафактного алкоголя задержан 79-летний мужчина, проживающий в этом же районе. Среди отравившихся оказалась его 75-летняя супруга. В ходе обыска в их доме были обнаружены и изъяты для проведения экспертизы пустые бутылки и пластиковые канистры.

