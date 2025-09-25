В Москве школьница попила из бутылки с газировкой и получила ожог пищевода

В Москве 15-летняя школьница сделала глоток из бутылки с газировкой и попала в больницу, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Девочка, думая, что пьет газировку с киви и фейхоа, обогащенную витаминами, на деле выпила чистящее средство для канализационных труб.

По информации источника, опасная химическая жидкость оказалась в бутылке с газировкой после того, как ее туда перелила сотрудница клининговой компании. Женщина, которая периодически убирает в квартире семьи девочки, оставила бутылку в кладовке. Ее обнаружили младшие дети и переставили «напиток» в холодильник.

Старшая девочка, не задумываясь, сделала глоток из бутылки и тут же почувствовала себя плохо. Школьницу экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка ожог пищевода. Сейчас ей оказывают необходимую помощь.

