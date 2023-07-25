В лесополосе в Петербурге нашли тела двух человек: их ударило током

В лесополосе Красносельского района Санкт-Петербурга было найдено два трупа. Об этом сообщает СКР по региону в своем канале вечером вторника, 25 июля.

По данным СК, в лесу были найдены два обгоревших тела. Судя по всему, их ударило током. На данный момент личности погибших устанавливают компетентные сотрудники.

Также сообщается, что в СКР проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.