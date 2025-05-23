В Липецкой области 20 квартир пострадали от украинских беспилотников

В городе Елец, расположенном в Липецкой области, 20 квартир были повреждены в результате налета украинских дронов. Об этом проинформировал в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

Одна из квартир оказалась в более тяжелом состоянии, чем остальные. По словам губернатора, ей требуется восстановление кровли и окон. Первый заместитель губернатора Александр Рябченко находится на месте происшествия в Ельце, где обломки беспилотника упали на жилой дом.

Вместе с исполняющим обязанности мэра города Вячеславом Жабиным они проводят оценку ситуации, фиксируют ущерб и общаются с жильцами. Мужчина, проживающий в квартире, получившей наибольшие повреждения, не пострадал от осколков. Губернатор сообщил, что с ним все в порядке и он временно разместится у родственников.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых над Ельцом БПЛА вызвали возгорание в промзоне.