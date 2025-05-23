Обломки сбитых над Ельцом БПЛА вызвали возгорание в промзоне

В небе над Ельцом Липецкой области дежурные силы ПВО подавили украинские дроны.

Обломки беспилотников упали на территории промышленной зоны, в результате чего возникло возгорание.

Об инциденте в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что на месте падения обломков устройств работают сотрудники оперативных служб.

Сотрудников предприятия эвакуировали.

Артамонов обратился к липчанам с призывом сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

Ранее сообщалось о том, что 22 мая ВСУ пытались нарушить работу рязанского НПЗ.