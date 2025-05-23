Обломки сбитых над Ельцом БПЛА вызвали возгорание в промзоне
В Ельце после падения обломков БПЛА начался пожар в промзоне
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В небе над Ельцом Липецкой области дежурные силы ПВО подавили украинские дроны.
Обломки беспилотников упали на территории промышленной зоны, в результате чего возникло возгорание.
Об инциденте в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что на месте падения обломков устройств работают сотрудники оперативных служб.
Сотрудников предприятия эвакуировали.
Артамонов обратился к липчанам с призывом сохранять спокойствие и не подходить к окнам.
Ранее сообщалось о том, что 22 мая ВСУ пытались нарушить работу рязанского НПЗ.