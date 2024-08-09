В Липецкой области из-за ночной атаки ВСУ ввели режим ЧС: не работает транспорт, началась эвакуация жителей

В Липецком муниципальном округе после атаки украинских дронов, что угодили в энергетический объект, объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Как сообщил в соцсетях губернатор региона Игорь Артамонов, это связано прежде всего с последствиями детонации взрывоопасных объектов.

Также, по словам Артамонова, уже началась экстренная эвакуация жителей из ряда населенных пунктов Липецкой области. Властями на местах организуется транспорт для эвакуации, а также пункты временного размещения людей.

«Для обеспечения безопасности принято решение эвакуировать жителей населенных пунктов Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка», — заявил губернатор.

Кроме того, как добавил Артамонов, в Липецке и Липецком муниципальном округе остановлено движение пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.