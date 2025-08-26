В Липецкой области мужчина отправлял детям интимные сообщения и фото

В Липецкой области вынесен судебный приговор 50-летнему местному жителю, признанному виновным в ведении откровенной переписки с детьми. Как сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в региональном СК РФ, мужчина проведет в колонии строгого режима 20 лет.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 242 и 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающихся изготовления и распространения порнографии, а также совершения развратных действий. Осужденный, однако, продолжает настаивать на своей невиновности.

Следствие установило, что в 2023 году подсудимый завязал общение с несовершеннолетними в различных мессенджерах. Зная наверняка, что его собеседникам от 8 до 15 лет, он отправлял им сообщения с интимным подтекстом, а также фото- и видеоматериалы порнографического содержания.

Преступная деятельность была выявлена благодаря матери одной из девочек, обратившейся в правоохранительные органы после обнаружения подобной переписки. В ходе обыска в мобильном телефоне мужчины были обнаружены следы еще семи аналогичных эпизодов.

