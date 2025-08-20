Учителя истории в Петербурге обвинили в съемке порноматериалов

В отношении петербургского учителя истории, ранее обвиненного в интимной связи с ученицей из школы в Центральном районе, возбуждено новое уголовное дело. Как сообщила «Фонтанка» 20 августа, педагога подозревают в создании порнографических материалов, причем съемки, предположительно, велись непосредственно в стенах школьного кабинета.

Согласно данным следствия, 33-летний преподаватель на протяжении года обменивался с ученицей сообщениями в мессенджере, отправляя ей фотографии интимного содержания.

Кроме того, утверждается, что мужчина вступал с девушкой в половую связь в школьном кабинете и фиксировал ее обнаженной на камеру мобильного телефона. Таким образом, историк, как полагает следствие, занимался изготовлением порнографии с участием несовершеннолетней.

Уголовное дело по данному факту возбуждено следственным отделом ГСУ СК по Центральному району. Подозреваемый находится под стражей с апреля текущего года.

