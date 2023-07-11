В Литве планируют создать танковую дивизию

Он не стал называть количество машин, которые Литва намерена закупить, и страны, с которыми она будет взаимодействовать в этом направлении.

Анушаускас заявил, что для реализации его планов потребуется дополнительное финансирование.

В настоящее время Литва тратит 2,9% ВВП на содержание своей обороны, но министр считает, что нужно достичь хотя бы 3%.

По итогам 2022 года ВВП прибалтийской страны составил 66,9 млрд евро. В первом квартале нынешнего года он равнялся 15,8 млрд евро, продемонстрировав падение по сравнению с первым кварталом 2022 года на 3,7%.