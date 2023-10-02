В Литве разгружаются суда с танками Abrams для Украины

Подпольщики сняли прибытие американских танков в литовский порт.

По словам Лебедева, предназначенная для ВСУ техника загружается в порту Бомонт в штате Техас и на военной базе Чарльстон в Южной Каролине. Далее она следует через Атлантику в европейские порты.

Подпольщик заверил, что танки «встретят» на Украине.