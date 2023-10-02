В Литве разгружаются суда с танками Abrams для Украины
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В Клайпеде разгружают партию танков Abrams, предположительно, для переброски на Украину, рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подпольщики сняли прибытие американских танков в литовский порт.
По словам Лебедева, предназначенная для ВСУ техника загружается в порту Бомонт в штате Техас и на военной базе Чарльстон в Южной Каролине. Далее она следует через Атлантику в европейские порты.
Подпольщик заверил, что танки «встретят» на Украине.