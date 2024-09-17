Более 2 тыс. человек пострадали и 30 погибли после того, как израильские спецслужбы взломали пейджеры, которые использовались местными для зашифрованной связи, и настроили их на самоликвидацию. Также сообщается об авиаударе, совершенном Вооруженными силами Израиля по пригородам Бейрута в Ливане. В городе установлен режим чрезвычайного положения, передали ливанские СМИ.

Авиация нацелилась на штаб-квартиру «Хезболлы», ранив пять членов организации, среди них иранский посол Моджтаба Хаменеи.

Остальные пострадавшие и погибшие — в основном мирные жители. В столице и других населенных пунктах были организованы пункты экстренного сбора крови.

По данным телеграм-каналов, связанных с шиитской группировкой, взорвались сотни пейджеров. Таким образом израильские силы стремятся лишить ливанцев связи перед масштабной атакой, о которой мировые эксперты предупреждали последние месяцы. Предполагается, что кибератаку провел израильский агент Махшир Кешер, ранее проводивший подобные операции против логистических маршрутов «Хезболлы».

Ливанские власти призывают граждан немедленно прекратить использование таких устройств. Репортер Al Jazeera Зайна Ходр заявила, что атака была осуществлена при содействии американских специалистов.

Ливанский Красный крест мобилизовал 50 дополнительных машин скорой помощи и 300 медицинских работников. Сотрудники одной из больниц, где работали американские специалисты, сообщили, что около 10 дней назад все американцы выбросили пейджеры. Ливанские СМИ обвинили больницу Американского университета в том, что она заранее знала о кибератаке благодаря уведомлению от израильских и американских служб. Некоторые пейджеры, которые члены «Хезболлы» носили за границей, также сдетонировали.

Израильские власти заявили, что не имеют отношения к кибератаке на Ливан.

Ранее политолог Марков заявил, что разведка ВСУ атаковала российскую базу под Алеппо.