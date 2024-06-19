В Люберцах группа курьеров онлайн-магазина избила мужчину

В Люберцах группа иностранцев избила мужчину, сообщили в ГСК СК России по Подмосковью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По информации ведомства, видеозапись, на которой зафиксирован факт правонарушения, была опубликована в СМИ. На записи группа из четырех иностранцев — курьеров онлайн-магазина «Самокат» — избивает местного жителя. Выяснилось, что мужчина стал жертвой нападения после того, как заступился за девушку, к которой приставали курьеры.

В настоящее время устанавливаются участники конфликта.