В Люберцах произошел взрыв

У фитнес-центра в подмосковных Люберцах произошел взрыв, сообщило агентство ТАСС . По его данным, мощность была небольшая. Спортивный зал расположен на улице 3-е Почтовое отделение.

Отмечается, что в радиусе взрыва оказалась иномарка. В ней, по предварительной информации, могло быть заложено взрывное устройство. В правоохранительных органах агентству подтвердили инцидент.

«По предварительным данным, был совершен контролируемый подрыв взрывного устройства. Работал робот-сапер», – отметил собеседник издания.

Других комментариев представитель правоохранительной службы не дал.

Ранее посетителей и персонал фитнес-центра эвакуировали. Из нескольких домов, которые расположены рядом с местом происшествия, частично были выведены люди. Сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ, а также саперы продолжают работать на месте взрыва.

По информации Shot, саперам удалось извлечь неизвестный предмет из-под припаркованного автомобиля. Предполагаемое самодельное взрывное устройство осматривают специалисты. Его также при необходимости отправят на дополнительную экспертизу.