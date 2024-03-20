В Люберцах проводится проверка по факту падения лифта с пассажирами
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Прокуратурой Московской области проводится проверка по факту падения кабины лифта в одном из многоквартирных жилых домов Люберец. Об этом говорится в соцсетях ведомства.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел в десятиэтажном здании на Октябрьском проспекте. С третьего этажа постройки рухнула лифтовая кабина, в которой в этот момент находились четыре человека.
МКД находится на обслуживании управляющей компании. Лифтовое оборудование в нем ввели в эксплуатацию в 1999 году.
В ходе проверки городской прокуратурой Люберец будут установлены все обстоятельства случившегося и дана оценка действиям лиц, которые несут ответственность за техобслуживание оборудования.