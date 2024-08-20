В Люберцах проводится проверка после конфликта двух мужчин на парковке

В Люберцах проводится проверка после конфликта, который произошел между двумя мужчинами на парковке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Ранее сотрудники полиции выявили в сети видеозапись инцидента. В ролике запечатлен момент ссоры между двумя гражданами в связи с оплатой парковочного места.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников инцидента, а также все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.