В Люберцах вынесли приговор мужчине, который избил до смерти и облил кипятком своего знакомого

В Люберцах вынесли приговор мужчине в возрасте 34 лет, который избил до смерти и облил кипятком своего знакомого. Об этом говорится в сообщении ГСУ СКР по Подмосковью.

Преступление было совершено в октябре прошлого года. Подсудимый и его приятель находились в частном доме в Малаховке. Оба были пьяны. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки подсудимый избил потерпевшего, а затем облил водой из чайника.

Мужчину с травмами госпитализировали. Через несколько дней от полученных повреждений он скончался.

Суд приговорил злоумышленника к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.