В Люберцах задержали мужчину, который пьяным вломился в чужой дом, чтобы поспать
Фото: [ГУ Росгвардии по МО]
Сотрудники ГУ Росгвардии по Подмосковью задержали в Люберцах мужчину, который пьяным вломился в чужой дом, чтобы поспать. Инцидент произошел в Малаховке.
В ведомство поступила информация о незаконном проникновении на территорию частного домовладения. Прибывшие на месте росгвардейцы обнаружили, что в одном из дачных домов открыто окно на первом этаже.
Внутри был обнаружен спящий мужчина. Нарушитель был пьян и не мог внятно объяснить причину своего нахождения в чужом доме.
Мужчину задержали. Им оказался житель Белоруссии в возрасте 45 лет. Выяснилось, что раньше он уже пытался проникнуть на частную территорию.