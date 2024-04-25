В Люберцах задержали приезжего с килограммом кокаина

В Люберцах задержали жителя Нижнего Новгорода в возрасте 37 лет с килограммом кокаина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль, за рулем которого находился злоумышленник, был оставлен на улице 8-го Марта. Правоохранители осмотрели багажник транспортного средства и обнаружили там сверток с порошком и лопату.

Обнаруженный порошок направили на экспертизу. Выяснилось, что вещество является кокаином. Общая масса изъятых наркотиков превысила один килограмм.

Задержанный рассказал, что в теневом сегменте интернета нашел работу наркокурьером. По указанию куратора он забрал наркотики из тайника в лесу на севере области. После этого он должен был разделить их на четыре части и разложить по указанным координатам.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.