В Люберцах завели уголовное дело на мужчину, который угрожает расправой бывшей сожительнице

В Люберцах возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который угрожает своей бывшей сожительнице причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, фигурант дела — бывший сотрудник правоохранительных органов. Мужчина преследует жительницу и высказывает угрозы в ее адрес на протяжении длительного времени.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В рамках расследования действиям мужчины дадут правовую оценку.