В ЛНР обнаружили тайник ВСУ с тысячами патронов и гранат

На территории Луганской народной республики обнаружен тайник ВСУ с большим количеством боеприпасов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы вели разведывательно-поисковые работы, отрабатывая информацию от контрразведки, и нашли схрон в заброшенном здании на берегу Северского Донца. Ранее здесь проходила линия соприкосновения.

В тщательно замаскированном тайнике находилось более 270 тысяч патронов, 51 кумулятивный снаряд калибром 100 мм, 96 противотанковых ракет и тысячи гранат.

Весь этот арсенал был уничтожен на месте после того, как выяснилось, что боеприпасы непригодны для дальнейшего использования.