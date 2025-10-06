В ЛНР передали в суд дело о нацистской символике в соцсетях

В ЛНР мужчину ждет суд за публичную демонстрацию нацистской символики. Информация об этом поступила «Ленте.ру» от следственного управления СК РФ по данному региону.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 282.4 Уголовного кодекса РФ, касающейся пропаганды или публичной демонстрации атрибутики экстремистских организаций.

Предварительное следствие установило, что обвиняемый, ранее подвергавшийся административному наказанию за аналогичное правонарушение, разместил в социальной сети изображение, пропагандирующее криминальную субкультуру и асоциальный образ жизни.

Следствием собрано достаточное количество доказательств для передачи дела в суд. В ближайшее время дело будет рассмотрено судом по существу.

