В ЛНР рассказали о срыве очередного «мясного штурма» ВСУ под Красным Лиманом

На Краснолиманском направлении была отражена очередная атака ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

Противник пошел в атаку силами до роты в районе села Червонопоповка. Как считает эксперт, атака изначально была обречена на неудачу, поскольку не прикрывалась огнем артиллерии. Такие самоубийственные наступления ВСУ получили название «мясных штурмов» из-за больших потерь личного состава.

Наступающие подразделения прикрывал только рельеф местности. Российская авиаразведка вовремя засекла украинских боевиков, и попытка прорыва была пресечена.

Также Марочко рассказал, что украинские войска, понеся критические потери, отступают на Купянском направлении. При этом первую линию обороны бойцы ВСУ покинули без распоряжения высшего командования.