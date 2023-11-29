В Лобне «Газель» при движении задним ходом сбила пешехода

По данным ведомства, инцидент произошел накануне недалеко от одного из жилых домов на проспекте Победы. Автомобиль «Газель», за рулем которого находился гражданин 1995 года рождения, при движении задним ходом сбил пешехода — гражданина 1945 года рождения.

Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.