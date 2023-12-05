В Лобне местный житель похитил у своей сожительницы драгоценности на 100 тысяч рублей

В Лобне задержали местного жителя в возрасте 29 лет, который похитил драгоценности на сто тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Подмосковью.

В полицию обратилась жительница города в возрасте 38 лет. Женщина сообщила, что из ее квартиры на бульваре Зеленые аллеи были похищены ювелирные изделия.

Похитителя задержали. Он оказался сожителем потерпевшей. На протяжении некоторого времени, когда женщины не было дома, он похищал драгоценности из ее шкатулки.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.