В Лобне задержали москвича за мошенничество на полтора миллиона рублей

В Лобне задержали жителя столицы в возрасте 49 лет за мошенничество на полтора миллиона рублей в сфере недвижимости. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Лобни. Женщина рассказала, что на работе познакомилась с мужчиной, который предложил ей помощь в покупке квартиры в рассрочку. Женщина согласилась на предложение и передала москвичу денежные средства. Получив деньги, тот скрылся и перестал отвечать на звонки.

Злоумышленника задержали. На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас он находится под стражей.