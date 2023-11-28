В Лобне задержали мужчину, который похитил у спящего знакомого почти миллион рублей

В Лобне был задержан мужчина, который похитил у спящего знакомого почти миллион рублей, сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью. На злоумышленника завели уголовное дело по статье 158 УК РФ.

По данным ведомства, житель Лобни в возрасте 47 лет возле метро познакомился с мужчиной. Новые знакомые выпили, после чего потерпевший пригласил приятеля к себе.

Через некоторое время мужчины снова встретились у заявителя. В этот раз новый знакомый подсмотрел пин-код от телефона потерпевшего. Когда тот уснул, злоумышленник перевел себе деньги с его счета.

Похитителя задержали. Им оказался житель Астрахани в возрасте 27 лет. При знакомстве с потерпевшим он представился чужим именем. Сейчас злоумышленник под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.