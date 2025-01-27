В Лобне задержали женщину, которая истязала свою дочь раскаленным железом

В Лобне в рамках расследования уголовного дела об истязании девочки раскаленным железом задержали мать ребенка. Как сообщили в ГСУ СК России по региону, выяснилось, что женщина также причастна к совершению преступления.

Ранее в городе задержали иностранного гражданина, который систематически избивал свою дочь 2012 года рождения и истязал ее раскаленным железом, причиняя множественные ожоги.

На мужчину завели уголовное дело. Впоследствии было установлено, что в издевательствах над ребенком принимала участие и мать девочки. Супруги находятся на территории РФ нелегально.