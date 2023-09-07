В Лобне задержали женщину, похитившую у пенсионерки с инвалидностью более 1,3 миллиона рублей

В Лобне задержали женщину, которая похитила у своей пожилой родственницы с инвалидностью более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В полицию обратилась местная жительница в возрасте 85 лет. Женщина рассказала, что ее дальняя родственница обманным путем похитила с банковской карты более 1,3 миллиона рублей.

Похитительницу задержали. Ей оказалась москвичка в возрасте 39 лет. Выяснилось, что женщина помогала пенсионерке – инвалиду по зрению – вести финансовые операции с банковской картой. При этом на протяжении года она через онлайн-банк присваивала себе ее деньги.

На женщину завели уголовное дело. Сейчас она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.