В Лобне задержали жителя Подмосковья с тремя килограммами наркотиков

В Лобне задержали жителя Красногорска в возрасте 37 лет, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина следовал на автомобиле по микрорайону Красная Поляна, когда его остановили правоохранители. В ходе досмотра в брелоке от ключа зажигания они обнаружили зип-пакет с порошком.

После этого было установлено местонахождение сделанной злоумышленником закладки. Также в арендованном им офисе был найден сейф, в котором хранились пакеты с наркотиками общей массой более трех килограммов.

На мужчину завели уголовное дело. Ранее он уже был судим. Сейчас злоумышленник под стражей.