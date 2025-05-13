В Лодейном Поле трехлетняя девочка умерла после посещения местного кафе
В Лодейном Поле завели дело после гибели ребенка из-за отравления картошкой фри
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В Лодейном Поле Ленинградской области трехлетняя девочка скончалась после отравления картошкой фри в одном из местных кафе, сообщил источник РЕН ТВ.
По предварительным данным, после приема пищи у ребенка поднялась температура, возникли сильные рвота и диарея. Девочку срочно доставили в ближайшую больницу, где врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось.
Предположительно, причиной отравления девочки стало нарушение санитарных требований в ресторане, в том числе при приготовлении блюд.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования кафе, где произошел инцидент, закрыли.
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) проводят проверку санитарного состояния предприятия быстрого питания и качества продуктов. Родители девочки требуют привлечь виновных к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Индии школьники отравились змеиными мясом.