В Лодейном Поле трехлетняя девочка умерла после посещения местного кафе

В Лодейном Поле Ленинградской области трехлетняя девочка скончалась после отравления картошкой фри в одном из местных кафе, сообщил источник РЕН ТВ.

По предварительным данным, после приема пищи у ребенка поднялась температура, возникли сильные рвота и диарея. Девочку срочно доставили в ближайшую больницу, где врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось.

Предположительно, причиной отравления девочки стало нарушение санитарных требований в ресторане, в том числе при приготовлении блюд.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования кафе, где произошел инцидент, закрыли.

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) проводят проверку санитарного состояния предприятия быстрого питания и качества продуктов. Родители девочки требуют привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Индии школьники отравились змеиными мясом.