Школа в Индии отравила 100 детей змеиным мясом

Сотня детей заболела после употребления змеиного мяса в школьной столовой. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на британский портал Metro.

В меню индийской школы не было мяса из змеи, но недавно детям подали блюда именно с этим скользким продуктом. Дело едва не закончилось трагедией: 100 учеников пожаловались на плохое самочувствие, у них были симптомы отравления.

Судя по реакции местных жителей, расследовать инцидент никто не торопился. По данным издания, родители перекрыли дорогу к школе и требовали справедливых разбирательств. Государственные органы в итоге отреагировали и обещали изучить происшествие. В частности к проверкам присоединилась Национальная комиссия по правам человека (NHRC).

Результаты предварительной проверки должны изложить в течение двух недель. После предпримут необходимые меры, если подтвердится вина школы.

Ранее сообщалось, что в Бразилии ребенка отравили ядовитым завтраком.