В лодке с экс-лидером ОПГ: раскрыто, кто погиб и спасся в Мытищах во время ЧП с лодкой

Трагический инцидент с перевернувшейся лодкой в элитном яхт-клубе Мытищ обрел неожиданное и громкое социальное измерение после того, как стали известны личности пассажиров. По данным телеграм-канала РЕН ТВ, на борту находилась весьма разношерстная компания из как минимум шести человек, объединенная, судя по всему, деловыми или светскими связями.

Среди спасенных — адвокат Виктор Перекатов, азербайджанский бизнесмен Шамистан Исмаил Оглы Алиев, отец генерального директора «Русгидро» Виктор Хмарин-старший, телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова.

Однако спасти удалось не всех: погибшим оказался один из бывших лидеров знаменитой «солнцевской» преступной группировки Виктор Аверин.

По данным источников, группа возвращалась в яхт-клуб после осмотра лесного участка на берегу Пестовского водохранилища. Предполагаемой причиной ЧП, произошедшего вечером 20 декабря, могло стать столкновение судна с льдиной — лодка до сих пор находится в перевернутом состоянии.

