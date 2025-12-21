В лодке с экс-лидером ОПГ: раскрыто, кто погиб и спасся в Мытищах во время ЧП с лодкой
РЕН ТВ: экс-лидер ОПГ «Солнцевские», модель и адвокат были на лодке во время ЧП
Фото: [Лодка у берега пляжа в парке «Авангард» в Электростали/Медиасток.рф]
Трагический инцидент с перевернувшейся лодкой в элитном яхт-клубе Мытищ обрел неожиданное и громкое социальное измерение после того, как стали известны личности пассажиров. По данным телеграм-канала РЕН ТВ, на борту находилась весьма разношерстная компания из как минимум шести человек, объединенная, судя по всему, деловыми или светскими связями.
Среди спасенных — адвокат Виктор Перекатов, азербайджанский бизнесмен Шамистан Исмаил Оглы Алиев, отец генерального директора «Русгидро» Виктор Хмарин-старший, телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова.
Однако спасти удалось не всех: погибшим оказался один из бывших лидеров знаменитой «солнцевской» преступной группировки Виктор Аверин.
По данным источников, группа возвращалась в яхт-клуб после осмотра лесного участка на берегу Пестовского водохранилища. Предполагаемой причиной ЧП, произошедшего вечером 20 декабря, могло стать столкновение судна с льдиной — лодка до сих пор находится в перевернутом состоянии.
