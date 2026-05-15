В России предотвратили продажу 84 млн пар нелегальной обуви

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что система обязательной маркировки и разрешительного режима (действуют с июля 2020 года и ноября 2024 года соответственно) позволила предотвратить продажу 84 млн единиц нелегальной и потенциально опасной обуви.

В ведомстве уточнили, что доля отечественной обувной продукции на российском рынке в среднем составляет 24,5%. Порядка двух тысяч контролируемых производителей, добавили специалисты, регулярно выпускают обувь.

В III квартале 2025 года по поручению правительства прошли внеплановые проверки предприятий с признаками «псевдопроизводителей». Результаты, рассказали в Роспотребнадзоре, показали, что многие из них были оформлены фиктивно и занимались незаконной маркировкой контрафакта.

Аналитики ведомства также привели данные о каналах сбыта. В 2025 году в рознице (включая онлайн) реализовали 52% всей обувной продукции. При этом объем дистанционных продаж продолжает расти — в прошлом году через интернет продали больше пар, чем в обычных магазинах.

Благодаря профилактическим и контрольным мерам, отметили в Роспотребнадзоре, в I квартале 2026 года число нарушений в рознице сократилось в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Сейчас без нарушений работают 86,3% предприятий торговли обувью. Всего, резюмировали специалисты, в реализации обувных товаров задействовано более 139 тысяч магазинов.

