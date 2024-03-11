В Лосино-Петровском у иностранца нашли килограмм наркотиков

В Лосино-Петровском у уроженца Средней Азии нашли почти килограмм наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Так, сотрудники полиции задержали в деревне Райки иностранного гражданина в возрасте 62 лет. В ходе досмотра у мужчины обнаружили семь банковских карт и полиэтиленовый сверток с неустановленным веществом.

Как показала экспертиза, в свертке находилось производное наркотического средства N-метилэфедрона. Общая масса выявленных наркотиков превысила 990 граммов.

На иностранца завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.