В Лыткарино задержали мужчину, который напал на двух девушек в лифте

Житель Лыткарино был задержан по подозрению в нападении на двух девушек, в том числе на несовершеннолетнюю, в лифте. Об этом сообщили в ГСК СКР по Подмосковью.

Как рассказали в ведомстве, одно из нападений произошло 26 мая. Мужчина находился в лифте одного из многоквартирных домов Лыткарино, когда из кабины пыталась выйти несовершеннолетняя девушка. Злоумышленник перегородил ей путь, потребовал не кричать и начал развязывать шнурки на своих штанах. В этот момент кабина открылась, и девушка, оказав активное сопротивление, смогла выбежать.

Выяснилось, что мужчина совершил аналогичное преступление месяц назад, напав на 19-летнюю девушку. Потерпевшая смогла вырваться из рук злоумышленника и оттолкнуть его.

Уголовные дела в отношении мужчины соединили в одно производство. Подозреваемый свою вину не признал.