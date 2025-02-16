В МАГАТЭ рассказали о причинах распространения огня на крыше защитного саркофага над ЧАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что возгорание после удара дрона по Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) возникло над Новым безопасным конфайнментом в ночь на 14 февраля, передает РБК.

В МАГАТЭ также ответили, что источником распространения огня стала пластиковая облицовка кровли. В ведомстве уточнили, что эксперты агентства, которые находятся на объекте, почувствовали запах горящего пластика и увидели дым, исходивший с крыши сооружения. Специалисты установили, что в результате атаки дрона в ней образовалась дыра. Опорные балки, уточнили в ведомстве, не пострадали.

Также в агентстве подчеркнули, что подходы к началу работ по восстановлению поврежденной крыши нового саркофага задерживаются.

Новый безопасный конфайнмент представляет собой арочное сооружение, введенное в эксплуатацию в 2019 году с целью укрыть саркофаг, который был возведен после катастрофы 1986 года.

14 февраля сообщалось, что ночью на ЧАЭС произошел взрыв. Вскоре после этого официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова обвинила в этом инциденте Киев, отметив, что таким образом режим Владимира Зеленского устроил провокацию перед Мюнхенской конференцией.