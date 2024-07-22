Санаторий в Кузбассе, где отравились 40 человек, закроется 22 июля

Санаторий «Магистраль», в котором отравились 40 человек, закроется в понедельник, 22 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги, которой подведомственен санаторий.

Оздоровительное учреждение находится в Салаире Кемеровской области. 21 июля появились сообщения об отравлении отдыхающих. Всего с признаками отравления были выявлены 39 детей возрастом от 10 до 12 лет и один взрослый.

«В понедельник, 22 июля, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора деятельность детского лагеря будет приостановлена для проведения дополнительных противоэпидемиологических мероприятий», — говорится в сообщении Западно-Сибирской железной дороги.

Отмечается, что за здоровьем отравившихся продолжают наблюдение. Средства за путевку родителям детей вернут, уточнили в ведомстве.

На данный момент специалисты Роспотребнадзора проводят проверку. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Предварительной причиной массового отравления стала норовирусная инфекция.

Ранее полиция Кузбасса перечислила симптомы, свидетельствующие об отравлении алкогольной продукцией.