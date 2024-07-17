В Махачкале задержали начальника полиции порта по подозрению во взятках

По данным канала, мужчина подозревается в получении взятки в 13 млн рублей. Также при обыске в его кабинете обнаружили наркотические вещества.

Следователи считают, что Мурзаев получал деньги от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск». За это высокопоставленный полицейский закрывал глаза на регулярные перегрузы судов в течение двух последних лет.

Ранее сообщалось о задержании прокурора из Северной Осетии Григория Авакяна по подозрению в изнасиловании подчиненной.