В махачкалинском ТЦ «Этажи» произошла перестрелка

В торговом центре «Этажи» в Махачкале произошла перестрелка между двумя посетителями. Конфликт вспыхнул из-за того, что один мужчина слишком пристально посмотрел на жену другого. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент со стрельбой произошел в одном из самых многолюдных мест дагестанской столицы. По предварительной информации правоохранительных органов, конфликт между двумя посетителями торгового центра «Этажи» возник на почве ревности. Один из мужчин счел, что незнакомец проявил излишний интерес к его супруге.

В ходе словесной перепалки ситуация вышла из-под контроля — один из участников ссоры достал травматический пистолет и начал стрелять. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и скорая помощь. Точное количество пострадавших уточняется, информация о возможных жертвах пока не подтверждалась.

Ранее житель Дагестана напал на женщину с ребенком из-за ее одежды.