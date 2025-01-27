В МАК назвали причину крушения вертолета в Московской области спустя три года

Причиной крушения частного вертолета R-44 RA-04172 в Лыткарино Московской области, которое произошло в октябре 2021 года, стала остановка двигателя, вызванная полной выработкой топлива. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты проверки Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Трагедия произошла 3 октября 2021 года. Вертолет Robinson упал рядом с оживленной трассой и недалеко от жилых домов. Известно, что он принадлежал частному аэроклубу и вылетел с аэродрома Мячково. За штурвалом воздушного судна находился Александр Шапочкин, который являлся пилотом с большим опытом. Всего на борту находились три человека. Все они, в том числе Шапочкин, погибли.

Как отметили в МАК, именно недостаточность технического обеспечения вертолета в виде окончания топлива, вызванного негерметичностью топливной системы, а также человеческий фактор — потеря контроля управления капитаном, сыграли роковую роль в этом происшествии.

По факту крушения R-44 RA-04172 возбуждено уголовное дело. В 2021 году в рамках дела задержали 44-летнюю индивидуального предпринимателя Татьяну Горчакову, которая и организовала воздушную прогулку. Свою вину она не признала.

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