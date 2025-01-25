В Хабаровском крае самолет Ан-24 врезался в кусты из-за выезда за пределы ВПП

В Нелькане в Хабаровском крае самолет Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и врезался в кусты, сообщил телеграм-канал Baza.

По предварительной информации, у воздушного судна отказал двигатель. Пострадавших в результате инцидента нет.

Также источник уточнил, что на борту самолета находились 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Отмечается, что Ан-24 должен был вылететь из Нелькана в 13:50 по местному времени (6:50 мск), однако выкатился за пределы ВПП при подготовке к полету. Люди, находившиеся на борту, и члены экипажа в настоящее время остаются в Нелькане.

Специалисты продолжают выяснять причины случившегося и устанавливать обстоятельства инцидента.

21 января сообщалось, что самолет Airbus не смог вовремя вылететь из аэропорта Салехарда, из-за чего пассажирам пришлось ждать в воздушной гавани около девяти часов. Что стало причиной несостоявшегося вылета, не уточняется.