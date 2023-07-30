В Марий Эл восемь туристов погибли из-за урагана
Фото: [МЧС России]
Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми человек, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.
Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми человек, сообщил мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.
Еще десять человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Накануне из-за урагана деревья обрушились на палаточный лагерь около озера Яльчик в Волжском районе. Туристы отдыхали дикарями и проигнорировали неблагоприятный прогноз погоды.
Пострадавшие не зарегистрировались в МЧС России.
На месте трагедии работают около сотни спасателей.