В Мариуполе поймали украинского шпиона

В Мариуполе сотрудники УФСБ России по ДНР провели операцию по задержанию местного жителя, подозреваемого в шпионаже, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержанный обвиняется в государственной измене и передаче информации, представляющей интерес для украинских спецслужб.

По данным правоохранителей, злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений о дислокации российских военных подразделений. Указания ему поступали от кураторов Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что незаконная деятельность задержанного началась еще до того, как он получил гражданство РФ.

В связи с выявленными фактами против мариупольца возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и шпионаже. Ведется расследование, в ходе которого специалисты выяснят все обстоятельства и возможные связи задержанного.

Это не первый случай выявления украинских шпионов. Ранее аналогичный инцидент произошел на одном из российских режимных предприятий, где шпион передавал ГУР МО Украины фотографии новых образцов вооружения и координаты объектов Вооруженных сил РФ.

Ранее также сообщалось, что ФСБ задержала жительницу Хабаровска за связь с ГУР Украины.