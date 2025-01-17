ФСБ задержала жительницу Хабаровска за связь с ГУР Украины

В Хабаровском крае сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданку, которая, по их предположениям, собирала сведения для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-группе краевого управления ФСБ РФ.

В отношении женщины было возбуждено уголовное производство по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе. Расследование проводится сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по региону. Подозреваемая находится под стражей.

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Хабаровска, которая инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины», — указано в сообщении спецслужб.

По имеющимся сведениям, жительница Хабаровска оказывала содействие Украине в проведении действий, направленных против безопасности Российской Федерации. В её обязанности входило предоставление информации о сотрудниках правоохранительных органов и объектах инфраструктуры страны, имеющих стратегическое значение.

Ранее сообщалось, что военная разведка Украины хотела «купить» российских военных за оставление позиций в Горловке в ДНР.