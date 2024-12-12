ДТП со смертельным исходом произошло в центре Москвы

В центре столицы произошло «огненное» ДТП с участием машины BMW и автобуса. Об этом сообщила Baza.

По информации канала, авария произошла вечером, 12 декабря, на улице Воздвиженка. Во время движения водитель BMW на скорости врезался в заднюю часть автобуса. Удар оказался сильным: легковой транспорт смялся, что заблокировало внутри салона водителя. Кроме того, после столкновения иномарка загорелась.

По предварительной информации, в ДТП пострадали минимум восемь человек, включая водителя BMW. Его не успели достать из машины, он погиб.

Отметим, что точные причины аварии и другие детали произошедшего установят правоохранители. В МЧС России подтвердили, что на Воздвиженке горела машина и ее водителя не удалось спасти. Там также отметили, что площадь пожара составила три квадратных метра, его успешно потушили.

Ранее сообщалось, что автобус с 45 пассажирами столкнулся с грузовиком и перевернулся в кювет под Новосибирском.