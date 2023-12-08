В МЧС предупредили о скорости распространения пожаров в жилых домах

Огонь во время возгораний в жилых домах, как правило, распространяется с очень большой скоростью. Иногда, скорость распространения пожаров может достигать метра в секунду. Соответствующее заявление сделали представители российского МЧС в официальных социальных сетях ведомства.

В посте уточняется, что скорость распространения пламени во время пожаров в жилых домах может доходить до одного метра в секунду. Представители добавили, что скорость может зависеть от большого количества факторов, среди которых также: горючесть материалов и особенности строения дома. В ведомстве напомнили, что рассчитать пожароопасность своего дома каждый россиянин может при помощи чек-листа от МЧС.