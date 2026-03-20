В МЧС предупредили о тумане с ухудшением видимости

Главное управление МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о тумане, который ожидается в отдельных районах Подмосковья в ближайшие часы и сохранится до 10:00 21 марта.

По данным ведомства, со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами видимость может ухудшиться до 100–500 метров.

Синоптическая ситуация способна осложнить движение на дорогах, особенно в утренние часы, когда плотность тумана будет наиболее заметной.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели рекомендуют водителям снижать скорость, соблюдать дистанцию и использовать противотуманные огни при движении.

Пешеходам также советуют проявлять повышенную внимательность при переходе проезжей части и учитывать ограниченную видимость вблизи автодорог.

