В МЧС раскрыли подробности пожара в Центре реабилитации инвалидов в Ленобласти

В Пушкине произошел пожар в Центре социальной реабилитации инвалидов, расположенном на бульваре Алексея Толстого. Об этом сообщила пресс-служба петербургского МЧС.

Отмечается, что возгорание кровли административного здания было обнаружено днем. В соцучреждении сразу же началась эвакуация пациентов и сотрудников.

В тушении пожара участвовали шесть единиц специальной техники и 30 сотрудников МЧС. Огонь распространился на 40 кв. м, и в 14:06 мск пожару был присвоен повышенный ранг сложности «1-БИС».

Информация о пострадавших не поступала — всем эвакуированным была оказана необходимая помощь.

По предварительным данным, задымление произошло на месте проведения ремонтных работ. В пресс-службе комитета по социальной политике подтвердили, что персонал учреждения действовал оперативно и в соответствии с инструкциями.

В 14:33 мск пожар удалось локализовать, и угроза дальнейшего распространения огня была устранена.

