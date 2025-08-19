В Крыму, в районе села Трехпрудное Симферопольского района, вспыхнул ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Симферопольском районе Крыма, вблизи села Трехпрудное, разгорелся пожар. Причиной стало воспламенение сухой травы на открытой территории. Ситуация осложняется быстрым распространением огня из-за сильного ветра и установившейся жаркой погоды.

По данным ведомства, для оперативной ликвидации пожара были привлечены дополнительные силы МЧС, в том числе вертолет Ми-8. С целью предотвращения дальнейшего распространения огня и защиты близлежащих населенных пунктов организован подвоз воды для заправки пожарных машин и техники.

Кроме того, проводятся работы по опашке территории. Сейчас на месте работают 100 человек и 20 единиц техники. Площадь пожара пока уточняется.

